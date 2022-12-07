في الحلقة الثالثة والستين من بودكاست "الميدان" نستضيف المحامية سوسن زهر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان للحديث معها حول محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية.

تطرّقنا في هذه الحلقة للمحاكم الدولية والفرق بينها من ناحية إجراءات وصلاحيات، وتعاملها مع إسرائيل وقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وتساءلنا عن التغيير في تعامل الأمم المتحدة مع الاحتلال والاستعمار في فلسطين في ظل وجود "الفيتو" الأمريكي الذي غالبًا ما يوفّر حماية لإسرائيل من المحاكمة.

وناقشنا المصطلحات القانونية التي باتت تستخدم في تعريف إسرائيل في الأمم المتحدة كحالة استعمارية ونظام أبرتهايد، وجدوى استخدام الأمم المتحدّة لها.

وتحدّثنا عن التغييرات السياسية في الساحة الإسرائيلية، والتحوّل نحو اليمين الصهيوني الديني الاستيطاني وسعيه لتغيير شكل المحكمة الإسرائيلية العُليا، وكشف النظام العنصري الدستوري في إسرائيل.

وختمنا الحلقة بالحديث عن إمكانية تدخّل المجتمع الدولي واللجوء للمحاكم الدولية بقضايا تخصّ الفلسطينيين في الداخل بأحداث مثل هبة الكرامة أيار/ 2021.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com