في الحلقة الرابعة والستين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحثة همت زعبي، والناشطة النسوية آية زيناتي للحديث عن النساء والمدن الفلسطينية بعد التحولات التي حصلت على المدن مكانة النساء، وعلاقات الجنوسة في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب وحضور المدينة بعد النكبة.

تطرّقنا في هذه الحلقة لكاتب"المغيبات: النساء والمدن حتى عام 1948" للباحثة د. منار حسن، وتأثيرها على جيل كامل من النساء والنسويات الفلسطينيات.



وتحدثنا مع الناشطة النسوية آية زيناتي، حول مشروع "حلقات استقبال" الذي جاء إحياء لعادة الزيارات النسائية الفلسطينية التي دأبن عليها قبل النكبة، وأشارت آية إلى أن دراسات منار حسن النسوية كانت الدافع لإقامة المشروع.

وناقشنا مع الباحثة همت زعبي أطروحة الدكتوراة التي تناولت فيها النساء والمدينة الفلسطينية بعد النكبة، وتحدثنا كذلك عن مقومات المدينة والممارسات الاجتماعية التي تطوّرت مع تطوّر المدن وتلك التي اختفت بزوالها، وكيف تفقد المرأة دورها في غياب مدنيتها.

وختمنا بالحديث عن المدينة الفلسطينية، وتساءلنا هل يمكن اليوم فهمها بسياق حديث ضمن علاقات اجتماعية جديدة تبلورت تحت الاستعمار في المدن الفلسطينية التاريخية حيفا، واللد، والرملة، وعكا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com