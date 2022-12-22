في الحلقة الخامسة والستين من بودكاست "الميدان" استضفنا المحامي صلاح الحموري للحديث عن نشاطه الحقوقي وترحيله إلى فرنسا مؤخرًا.

تحدّثنا مع صلاح الحموري عن طفولته بالقدس، وإصابته حين كان طفلًا برصاص الاحتلال، واختياره دراسة المحاماة وانخراطه ودفاعه عن حقوق الإنسان والأسرى، وعن عمله في مؤسسة "الضمير" الحقوقية، والتجسس على هاتفه ومراقبته.

وناقشنا إلغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وهي خطوة أفضت إلى ترحيله 18في كانون أول/ ديسمبر عام 2022، وتشتيت عائلته.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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