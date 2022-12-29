في الحلقة السادسة والستين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث جاد قعدان المتخصّص في علوم الدماغ (بيولوجيا وعلم نفس)، وعلم النفس الإدراكيّ اللساني، وطالب الدكتوراه في الدراسات الإدراكية اللسانية، في جامعة "تل- أبيب".

تحدثنا مع جاد عن اللغة العربية كلغة ذات مستويات لغوية متعددة، ومتنوعة احتاج أصحابها لابتكار لغة معيارية وسيطة تستخدمها المجتمعات العربية على اختلاف لهجاتها حين تكتب وتقرأ.

وتطرقنا للغة بكونها أداة هيمنة أحيانا، وفي أحيان أخرى تُعبّر عن عاطفة، ومخيال، وهوية، ورأينا ذلك في مونديال قطر 2022، خصوصًا بعد الخبر الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول رفض ياسين بونو التكلّم بغير العربية (خبر غير دقيق).

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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