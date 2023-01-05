في الحلقة السابعة والستين استضفنا مديرة المركز العربي للحريات الإعلامية خلود مصالحة للحديث عن التحديات في العمل الإعلامي في المجتمع العربي.

ناقشنا التحديات البنيوية التي تواجه الإعلام في المجتمع العربي وذكرنا من بينها، المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وموقفها العدائي من العرب، والشركات الإعلاميّة وإمكانية تطوّرها وإنتشارها وشحّ التمويل العربي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وغياب الإعلاميين في تخصصات ومجالات مختلفة، وحضورهم المكبّل في الإعلام الإسرائيلي المحصور في الحديث عن الشؤون العربية. وتطرقنا لظهور المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرهم الإعلامي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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