في الحلقة التاسعة والستين من بودكاست "الميدان" استضفنا الزميل الصحافي أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي في القدس، للحديث حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

تحدّثنا في هذه الحلقة عن شخصية نتنياهو، وحياته من أميركا إلى إسرائيل وكذلك عن عائلته، ودوره في التحولات الحاصلة على الساحة السياسية في إسرائيل، ونظرته للإعلام وتصرفاته اتجاهه، وتبنيه الثقافة الإعلامية الأميركية، واستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشنا تصوراته الأيديولوجية والاقتصادية، وعلاقته مع باقي الأحزاب وخطابه التخويني اتجاه المعارضة الإسرائيلية، واحتكاره قيادة حزب الليكود والمعسكر اليميني المتديّن.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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