في الحلقة السبعين من بودكاست "الميدان" استضفنا د. منصور نصاصرة المحاضر في "العلاقات الدوليّة والعلوم السياسيّة" في قسم "السياسة والحكم" في جامعة بن غوريون في بئر السبع، للحديث عن تاريخ بئر السبع وديارها وبلاد غزة.

تحدثنا حول المدن العربية وعلاقاتها وتطوّرها الطبيعي في الوطن العربي، وتطرقنا للمدن الفلسطينية في جنوب فلسطين مثل، الخليل وغزة، وتطور ونشوء مدينة بئر السبع كعاصمة للجنوب الفلسطيني.

وناقشنا تغييب تاريخ المعارك في النقب ودور العشائر البدوية في النضال ضدّ الاستعمار. وختمنا الحلقة بالحديث عن هبة الكرامة في أيار 2021 وعن المدن الفلسطينية التاريخية التي كانت واجهة الأحداث.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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