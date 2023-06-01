في الحلقة السابعة والثمانين من بودكاست "الميدان" استضفنا الكاتب إياد البرغوثي للحديث عن فعليّ القراءة والكتابة في المجتمع الفلسطيني.

نناقش مع إياد بصفته كاتبًا وصاحب مشروع "دار ليلى" للنشر والترجمة، واقع مجتمعنا ثقافيًا، تساءلنا حول استهلاكنا للمعرفة المُنتَجة عربيًا ومحليًا. بالإضافة للصعوبات التي تواجه الناشر والقارئ في الحصول على الكتب من العالم العربي بحكم التقييدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

حدثنا إياد أيضًا، عن القراءة كفعل يُمكننا من تخيل واقع مغاير، نستعيد من خلاله المكان وروايتنا/سرديتنا الأصلانية عنه.

وشاركنا إياد، تخوفاته من الذكاء الاصطناعي وخصوصًا ChatGPT وكيف يمكنه أن يؤثر على القراءة والكتابة.

استمعوا للحلقة وشاركونا تجربتكم مع القراءة



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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