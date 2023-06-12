بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | معنى أن تكون رجلًا اليوم

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في الحلقة التاسعة والثمانين من بودكاست "الميدان" استضفت العامل الاجتماعي، إبراهيم إغبارية للحديث حول معنى أت تكون رجلًا في مجتمعنا الفلسطيني المعاصر.

تحدثنافي هذه الحلقة إلى معنى أن تكون رجلًا في المجتمع الفلسطيني في ظل التحوّلات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، وكيف تأثر وتغيّر مفهوم الرجولة في مجتمعنا، وما هي التحدّيّات في هذا الواقع المتغيّر. وناقشنا أثر الفجوات الأكاديمية بين الرجال والنساء في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وعن تأثيرها على العلاقات بين الأزواج والأدوار المرجوة عند كل منهما.وتطرّقنا لأثر الجريمة والعنف، والأدوار الاجتماعية، وعن تغيّر دور الرجل والتحديات المنوطة به.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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