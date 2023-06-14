بودكاست "الميدان" | استيطان القلوب في الأحياء المقدسية

في الحلقة التسعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث في الاستيطان والدراسات الاستعمارية د. أحمد أمارة للحديث حول استيطان القلوب في الأحياء المقدسية، في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.

حاولنا تسليط الضوء على مصطلح استيطان القلوب الذي انطلق منذ عقدين من الزمن تقريبا والذي يقوم على "فلسفة" ترى أنه لمنع إخلاء إضافي للمستوطنات يجب أن يحتل الاستيطان قلب كل يهودي لتعترض الجماهير اليهودية على أي إخلاء مستقبلي.

جرى هذا النوع من الاستيطان في المدن الفلسطينية التاريخية مثل، يافا، وعكا، وحيفا، وظهر أيضًا جليًا بعد هبة الكرامة أيار 2021 في القدس وفي حي الشيخ جرّح تحديدًا، نحاول في هذه الحلقة الوقوف على أهم الجمعيات الاستيطانية في القدس داخل الأسوار ووادي حلوة وسلوان والشيخ جرّاح ومحاولة الإخلاء واستيطان كرم الجاعوني والحي الغربي (كبانية أم هارون).

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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