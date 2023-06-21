بودكاست "الميدان" | الحنين إلى الحجاز: الحج من ناداه أداه... مع علي حبيب الله

في الحلقة الواحدة والتسعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث في التاريخ الاجتماعي علي حبيب الله للحديث عن موسم الحج والحجيج والطقوس والتحوّلات السياسية على مرّ التاريخ.

ناقشنا في هذه الحلقة الحج كطقس اجتماعي وجماعي وسياسي، والتحوّلات التي طرأت على هذا الطقس من وداع حجيج إلى المطوّف ودوره، وطقوس أخرى اندثرت منها ظاهرة التحنين وهي مجموعة أهازيج كانت تغنيها النساء، كون الحج لم يكن متاحًا للنساء بفترات زمنية معينة في فلسطين، ويغنّى التحنين لوصف الحنين للحجاز والأراضي المقدسة وقبر النبي. وتطرّقنا للتحوّلات السياسية التي ارتبطت في الحجّ باعتباره مكانًا للتمرّد السياسي في فترات إسلامية مختلفة.

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إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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