بودكاست "الميدان" | الاحتجاجات الإسرائيلية من الداخل: صراع أم صراعات؟

في الحلقة الـثانية والتسعين من بودكاست "الميدان" استضفنا المحامي أمل عرابي للحديث عن الاحتجاجات الإسرائيلية والصراعات التي تدور داخلها.

تحدثنا عن المظاهرات في المجتمع الإسرائيلي وعن تجدّدها وعن الإصلاحات المتعلقة ببند السيطرة على لجنة تعيين القضاة وتعزيز قوة السياسيين من التيارات الدينية الاستيطانية في لجنة تعيين القضاة، واستبدال مندوبي نقابة المحامين فيها بأشخاص يعينهم وزير القضاء.

وناقشنا الصراعات داخل المجموعات المحتجة على "الإصلاحات القضائية"، حيث اعتدت مجموعة "إخوة في السلاح" على مجموعة مناهضة لاحتلال. وتناولنا تأثير "الإصلاحات القضائية" على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، وكذلك على الفلسطينيين في داخل، والقوانين التي ستهدف ووجودهم بشكل مباشر.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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