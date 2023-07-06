بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | الاحتجاجات الإسرائيلية من الداخل: صراع أم صراعات؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الـثانية والتسعين من بودكاست "الميدان" استضفنا المحامي أمل عرابي للحديث عن الاحتجاجات الإسرائيلية والصراعات التي تدور داخلها.

تحدثنا عن المظاهرات في المجتمع الإسرائيلي وعن تجدّدها وعن الإصلاحات المتعلقة ببند السيطرة على لجنة تعيين القضاة وتعزيز قوة السياسيين من التيارات الدينية الاستيطانية في لجنة تعيين القضاة، واستبدال مندوبي نقابة المحامين فيها بأشخاص يعينهم وزير القضاء.

وناقشنا الصراعات داخل المجموعات المحتجة على "الإصلاحات القضائية"، حيث اعتدت مجموعة "إخوة في السلاح" على مجموعة مناهضة لاحتلال. وتناولنا تأثير "الإصلاحات القضائية" على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، وكذلك على الفلسطينيين في داخل، والقوانين التي ستهدف ووجودهم بشكل مباشر.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الاحتجاجات الإسرائيلية من الداخل: صراع أم صراعات؟

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

جنين والجولان: قصف المروحيات واستيطان المراوح

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الحنين للحجاز: الحج من ناداه أداه... مع علي حبيب الله

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

غياب المشروع الوطني.. الطريق المعبّد للجريمة

مواد ننصح بها

قلنسوة: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار
بودكاست

قلنسوة: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

06/07/2023
خبراء: الغارات الإسرائيلية على جنين تصنف جريمة حرب
بودكاست

خبراء: الغارات الإسرائيلية على جنين تصنف جريمة حرب

06/07/2023
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى الأحد
بودكاست

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى الأحد

06/07/2023
تضاعُف نسبة النساء العربيّات الحاصلات على تعليم أكاديميّ... فجوة كبيرة مع النساء اليهوديّات
بودكاست

تضاعُف نسبة النساء العربيّات الحاصلات على تعليم أكاديميّ... فجوة كبيرة مع النساء اليهوديّات

05/07/2023