بودكاست "الميدان" | من خلف الكواليس: لماذا فشلت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية؟

في الحلقة الخامسة والتسعين من بودكاست "الميدان" استضفنا المحامية ديانا بطو التي شغلت منصب المستشارة القانونية السابقة لوفد المفاوضات الفلسطيني بين الأعوام 2000- 2007، والمتحدثة سابقة باسم منظمة التحرير.



تحدثنا عن المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي بين الأعوام 2000- 2007 وقد شغلت ديانا في حينه منصب المستشارة القضائية لمنظمة التحرير، وتناولنا التكتيك الإسرائيلي في المفاوضات وهل كان هناك نوايا للوصول للحل؟ وعرضنا الموقف الأميركي من المفاوضات. وختمنا الحديث حول تجربتها الشخصية مع الوفد المفاوض وتقييمها للتجربة في تلك الفترة.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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