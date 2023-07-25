بودكاست "الميدان" | "عتيدنا" مشروع أسرلة وتعزيز نجاحات فردية

في الحلقة السادسة والتسعين من بودكاست "الميدان"، نستضيف الصحافي عمر دلاشة، ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. شرف حسان، للحديث عن جمعية "عتيدنا".



نتحدث بالجزء الأول من البودكاست مع الصحافي عمر دلاشة عن الجمعية وتأسيسها والقائمين عليها وخلفيتهم، وطرق عملها، والترويج الذي تتبعه في المجتمع العربي، ودور الشركاء العرب باختراق المجتمع، من خلال المدارس والمجالس المحلّيّة التي لم تدرك أهداف هذه الجمعية بأسرلة المجتمع العربي في الداخل.

ونناقش في الجزء الثاني مع د. شرف حسّان الخلفية السياسية والاجتماعية، والتي هيأت لظهور ودخول جمعية عتيدنا للمجتمع العربي، وتناولنا موضوع المسؤولية الشخصية للعرب العاملين والمنخرطين في نشاطات هذه الجمعية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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