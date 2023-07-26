بودكاست | الميدان

بودكاست " الميدان" | الأزمة السياسية الإسرائيلية وغياب المشروع الفلسطيني

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في الحلقة السادسة والتسعين من بودكاست "الميدان" نستضيف بروفيسور أمل جمال للحديث عن الأزمة في السياسية الإسرائيلية والشرخ الداخلي الإسرائيلي.

نتحدث في هذه الحلقة عن الشرخ الداخلي الإسرائيلي والمنعطف الجديد في السياسية الإسرائيلية تأثير القوانين وتحديدا قانون إلغاء بند عدم المعقولية وخصوصًا على الفلسطينيين في الداخل كيف ينظر ويقيم الفلسطينيون "الأزمة الدستورية والسياسية" في إسرائيل بالتزامن مع تراجع الأحزاب السياسية العربية في الداخل ودورها وتأثيرها. وناقشنا تأثير وضعف المؤسسات الإسرائيلية وتراجع الاقتصاد الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتأثير الخلافات والأزمة على أجهزة الامن الإسرائيلية مثل، الجيش والشرطة الإسرائيلية، وختمنا الحديث عن فرص تغيير الواقع الفلسطيني في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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