بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | ظاهرة الطلاق في المجتمع العربي.. معطيات وأسباب

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في الحلقة التاسعة والتسعين من بودكاست "الميدان"، نستضيف الأستاذة خولة أبو بكر، الباحثة والأكاديمية في مجال الأسرة، والصحافي محمد محسن وتد، للحديث عن ظاهرة الطلاق لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل على ضوء تقرير المحكمة الشرعية في البلاد.

نتحدث في الجزء الأول من الحلقة، عن تقرير أعده الزميل محمد وتد حول الطلاق لموقع عرب 48، تحت عنوان: الطلاق بالمجتمع العربي.. "تفكيك للعائلة تغذيه السوق السوداء والجريمة وسياسات الحكومة"، ونقف على أبرز المعطيات فيه.

وفي الجزء الثاني من البودكاست، نحاور الأستاذة خولة أبو بكر، ونوضح معها حجم الظاهرة، ونحاول فهم المعطيات التي ورد في تقرير المحكمة الشرعية، وتفكيك الصور النمطية التي يتم تداولها اجتماعيًا عن الطلاق.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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