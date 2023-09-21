بودكاست "الميدان" | التعليم في ظل الجريمة

في الحلقة الثانية بعد المئة من بودكاست "الميدان" استضفنا د. إيزابيل سمعان رمضان، باحثة ومحاضرة في كلّية أورانيم للتربية ومركّزة مشاريع تربويّة ومرشدة طواقم تربويّة، للحديث عن العنف والجريمة في جهاز التربية والتعليم.

تناولنا التحديات التي تواجهها الطواقم التربوية في المدارس العربية في ظل انتشار الجريمة والعنف في المجتمع، وعدم توفير وزارة المعارف الإسرائيلية دعمًا وأدوات للمعلمين للتعامل مع هذه الظاهرة، والتبعات النفسية عليهم بسبب عدم توفّر هذه الأدوات.

هذه الحلقة هي ضمن سلسلة حلقات يقدّمها بودكاست "الميدان" بالتعاون مع جمعية الشباب العرب- بلدنا حول البحث الذي أصدرته الجمعية بعنوان "الجريمة المنظمة والعنف لدى الشباب في الداخل الفلسطيني"، ونهدف من خلالها التوسع حول هذه الظاهرة من وجهات نظر مختلفة في جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.



إعداد وتقديم: جمعية الشباب العرب- بلدنا وعبد أبو شحادة

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