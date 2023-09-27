بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | كيف تواجه المدارس ظاهرة العنف والجريمة؟

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في الحلقة الثالثة بعد المئة من بودكاست "الميدان" استضفنا المربي باسم أبو الهيجاء، مدير مدرسة ابن رشد التكنولوجية الثانوية في مدينة طمرة، للحديث عن العنف والجريمة في المدارس.

وتناولنا التحديات التي يواجهها طلّاب المدارس بسبب حالة العنف والجريمة التي يعاني منها مجتمعنا الفسطيني في الداخل، وركّزنا على المدرسة كبيئة حاضنة، وعلى أهمية الدعم النفسي والعاطفي للطلّاب، وتعزيز الثقة بالنفس، وإعداد الطالب لمواجهة الظروف خارج أسوار المدرسة. وتناولنا تجربة المربي أبو الهيجا الذي بنى برنامجًا للدفع بطلابه تربويًا وتعليميًا في المدرسة الصناعية في طمرة.

هذه الحلقة هي ضمن سلسلة حلقات يقدّمها بودكاست "الميدان" بالتعاون مع جمعية الشباب العرب- بلدنا حول البحث الذي أصدرته الجمعية بعنوان "الجريمة المنظمة والعنف لدى الشباب في الداخل الفلسطيني"، ونهدف من خلالها التوسع حول هذه الظاهرة من وجهات نظر مختلفة في جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

إعداد وتقديم: جمعية الشباب العرب- بلدنا وعبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com / info@baladnayouth.org

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