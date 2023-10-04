بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | تاريخ المسيحيين في البلاد بين الماضي والحاضر

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في الحلقة الرابعة بعد المئة من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحث والمؤرخ د. جوني منصور للحديث حول المسيحيين في فلسطين بين الماضي والحاضر.

تحدثنا عن المسيحيين الأصلانيين في البلاد، وعن انتشار المسيحية في فلسطين في الفترات التاريخية المختلفة، وتطرقنا للخيط الناظم لشبكة العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، مثل العهدة العمرية. وتناولنا عن محافظة المسيحيين على اللغة العربية في وجه التتريك والانتداب البريطاني والاستعمار الصهيوني. وناقشنا الأثر الذي خلفته النكبة على المسيحيين في فلسطين، وصولًا للاعتداءات الصهيونية على المقدسات، والأديرة والرهبان والمسيحيين في البلاد، والذي بدأ يزداد مؤخرًا في القدس المحتلّة والداخل الفلسطيني.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
تصميم وتحرير: أحمد سليط وديمة كبها

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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