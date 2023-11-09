بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | الحرب على غزة: اضطهاد النساء الفلسطينيات في الداخل يتفاقم

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة التاسعة بعد المئة من بودكاست "الميدان" نستضيف مديرة جمعية كيان- تنظيم نسوي نسرين طبري، ومركزة المشاريع في الجمعية هاجر أبو صالح، للحديث عن النساء الفلسطينيات في الداخل الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تحدثنا عن واقع النساء الفلسطينيات في ظل القمع والاضطهاد التي يعشنه تحت الاحتلال، وخصصنا الحديث عن النساء الفلسطينيات في الداخل، وسياسة كم الأفواه والقمع الشرطي والاعتقالات السياسية والملاحقات الأكاديمية وكذلك الطرد من العمل في مجتمع أنهكته الجريمة وتداعيات الحرب.

وتناولنا خط الطوارئ الذي تديره الجمعية في الحرب، والتوجهات وطبيعتها، وعن الضرر الاقتصادي الحاصل على النساء، بسبب إيقافهن عن العمل، وخصصنا الحديث عن مجموعة عظمى من بينهن اللواتي يعملن بلا حقوق وبالتالي لا يتلقين تعويضات في حال توقفن عن العمل بسبب الحرب.

وناقشنا التكافل المجتمعتي واللحمة بين أفراد المجتمع، وإعادة بناء وتنظيم المجتمع بعيدًا عن الخلاص والنجاة الفردية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
تصميم وتحرير: أحمد سليط وديمة كبها

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

شهادات من تحت الحصار.. الجوع والعطش وقصص النجاة

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

كيف ترى إسرائيل الحرب على غزة؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

Exiled: The continuing forced displacement of Palestinians

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

الحرب على غزة وتكميم الأفواه

مواد ننصح بها

بعد مدرسة الفاخورة بشويّ
بودكاست

بعد مدرسة الفاخورة بشويّ

09/11/2023
بودكاست

"العُليا" الإسرائيلية ترفض رفع الحظر عن المظاهرات المناهضة للحرب على غزّة

08/11/2023
دبلوماسيون أجانب: إقامة مستوطنات بقطاع غزة له عواقب وخيمة
بودكاست

دبلوماسيون أجانب: إقامة مستوطنات بقطاع غزة له عواقب وخيمة

08/11/2023
تسعة قتلى في غارة أميركية على منشأة عسكرية في سورية
بودكاست

تسعة قتلى في غارة أميركية على منشأة عسكرية في سورية

09/11/2023