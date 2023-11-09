بودكاست "الميدان" | الحرب على غزة: اضطهاد النساء الفلسطينيات في الداخل يتفاقم

في الحلقة التاسعة بعد المئة من بودكاست "الميدان" نستضيف مديرة جمعية كيان- تنظيم نسوي نسرين طبري، ومركزة المشاريع في الجمعية هاجر أبو صالح، للحديث عن النساء الفلسطينيات في الداخل الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تحدثنا عن واقع النساء الفلسطينيات في ظل القمع والاضطهاد التي يعشنه تحت الاحتلال، وخصصنا الحديث عن النساء الفلسطينيات في الداخل، وسياسة كم الأفواه والقمع الشرطي والاعتقالات السياسية والملاحقات الأكاديمية وكذلك الطرد من العمل في مجتمع أنهكته الجريمة وتداعيات الحرب.

وتناولنا خط الطوارئ الذي تديره الجمعية في الحرب، والتوجهات وطبيعتها، وعن الضرر الاقتصادي الحاصل على النساء، بسبب إيقافهن عن العمل، وخصصنا الحديث عن مجموعة عظمى من بينهن اللواتي يعملن بلا حقوق وبالتالي لا يتلقين تعويضات في حال توقفن عن العمل بسبب الحرب.

وناقشنا التكافل المجتمعتي واللحمة بين أفراد المجتمع، وإعادة بناء وتنظيم المجتمع بعيدًا عن الخلاص والنجاة الفردية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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