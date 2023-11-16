بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | ما هو دور اليسار الصهيوني في الحرب على غزة؟

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في الحلقة العاشرة بعد المئة من بودكاست "الميدان" نستضيف الكاتب والباحث أنطوان شلحت للحديث عن اليسار الصهيوني منذ نشأة إسرائيل ودوره في بناء المؤسسات ووصولًا لدوره في الحرب على غزة.
نتحدث عن الاحتجاجات التي خاضها هذا المعسكر ضد خطة "إضعاف القضاء" التي قادتها حكومة نتنياهو، ثم كيف تنجّد بالكامل للحرب بعد السابع من أكتوبر، وشن حملة التحريض ضد العرب والفلسطينيين وخصوصًا ضد العرب في الداخل، وختمنا الحديث عن الأقلية الداعمة للقضية والمعادية للصهيونية من بينهم.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
تصميم وتحرير: أحمد سليط وديمة كبها

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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