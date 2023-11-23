بودكاست "الميدان" | مستقبل لجنة المتابعة بعد الحرب

في الحلقة الحادية عشر بعد المئة من بودكاست "الميدان" استضفنا رئيس لجنة المتابعة محمد بركة للحديث عن التحديات التي تنتظر لجنة المتابعة بعد الحرب على غزة.

تحدثنا عما يمرّ به الفلسطينيون في الداخل في هذه الحرب، والاختلافات بين المرحلة الحالية والمراحل السابقة التي واجهها الناس في الداخل منذ النكبة مرورًا بيوم الأرض والانتفاضة الثانية حتى هبة الكرامة.

وتناولنا سياسية تكميم الأفواه التي تتبعها إسرائيل في هذه المرحلة. وناقشنا مسؤولية لجنة المتابعة اتجاه الفلسطينيين في الداخل، وخصوصًا بعد موجة الاعتقالات للطلاب الجامعات وكذلك بعد إقالة بعض الأطباء، العمال من عملهم. وختمنا الحلقة بالحديث عن التحديات التي تنتظر المتابعة خلال وبعد الحرب على غزة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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