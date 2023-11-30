بودكاست "الميدان" | كيف أثرت الحرب على الجريمة المنظمة في الداخل؟

في الحلقة الثانية عشر بعد المئة من بودكاست "الميدان" استضفنا الصحافي ضياء حاج يحيى للحديث عن تأثيرات الحرب على وتيرة الجريمة المنظمة في الداخل.

تناولنا المعطيات التي تشير إلى تراجع في أرقام الجريمة خلال فترة الحرب، وتساءلنا عن أسباب هذا التراجع. تطرقنا للمستقبل ما بعد الحرب في ظل توقعات حول أضرار اقتصادية وتفاقم ال عنصرية اتجاه العرب إضافة لعوامل أخرى، التي ربما تشكل معًا أسبابًا لزيادة وتيرة الجريمة. وناقشنا الخوف من واقع تحكم فيه الأجهزة الأمنية سيطرتها على المجتمع بحجة كبح الجريمة والعنف.

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