"بودكاست "الميدان" | جروح غير مرئية: أثر الحرب على صحتنا النفسية

في الحلقة 113 من بودكاست الميدان، استضفنا منال أبو حق، معالجة نفسيّة. وناشطة في مؤسّسات حقوقيّة تُعنى بحقوق الأطفال والحياة تحت الاحتلال الإسرائيليّة. خلال الحوار مع منال، ركزنا على تأثير الحرب على صحتنا النفسية والصدمات المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون منذ عام 1948. وكيف تؤثر الصدمات التي مررنا بها منذ ذلك الحين على سلوكنا الاجتماعي حتى يومنا هذا.

كما تطرقنا إلى مواضيع متنوعة مثل تأثير الإعلام الاجتماعي وتغطية الحرب على صحتنا النفسيه، ما يمرق على الفلسطنيون في الداخل التي لديهم اقرب في غزه ويمنع عنهم تعبير عن مشعرهم، وحتى الاستراتيجيات المختلفة التي يستخدمها الفلسطينيون للتكيف مع الوقع. بالاضافه تطرقنا لدور المؤسسات الاجتماعية الإسرائيلية التي ليسى فقط لا تساعدنا في التعامل مع هذه الصدمات، بل إن السياسات الحالية تسبب المزيد من الضرر من النفع. ختمنا الحلقة بتسليط الضوء على أهمية وفوائد العلاج للتعامل مع هذه الصدمات.