بودكاست "الميدان" | الفعل المعرفيّ خلال الحرب

في الحلقة رقم مئة وأربعة عشر من بودكاست "الميدان"، استضفنا الشاعر ومدير تحرير مجلّة "فُسْحَة- ثقافيّة فلسطينيّة"، علي مواسي، لطرح موضوع الفعل المعرفيّ خلال الحرب، وخاصّة في زمن تكون فيه حرّيّة التعبير مقيّدة، وتكون هناك ظروف فريدة من نوعها، وخاصّة في الحالة الفلسطينيّة.

سجّلنا الحلقة في اليوم التالي للمؤتمر الأكاديميّ الّذي نظّمه "مدى الكامل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة" و"جمعيّة الشباب العرب- بلدنا" و"جمعيّة الثقافة العربيّة"، تحت عنوان "الحرب على قطاع غزّة- مقاربات سياسيّة، اجتماعيّة، ثقافيّة"، بهدف تقديم قراءات معرفيّة وأكاديميّة في الحرب وسياقاتها، مع التركيز على غزّة وقطاعها.

من أجل ذلك، تناولنا تحدّيات مختلفة تتعلّق بالمعرفة وأفعالها، ودورها السياسيّ الاجتماعيّ، ودور التعبيرات الثقافيّة والجماليّة، مثل الأدب، في الأزمات والحروب.

اختتمنا الحلقة بمناقشة الجلسة الأخيرة من المؤتمر، الّتي ركّزت على تاريخ غزّة، وكيف ساهمت الأحداث والظواهر التاريخيّة المختلفة في تشكيلها نحو ما هي عليه اليوم، عن صورة حياتها مقابل صورة موتها.

تقديم وإعداد: عبد أبو شحادة

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