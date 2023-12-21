بودكاست | الميدان

بودكاست الميدان | "الفلسطيني الممسوخ": عن شرعنة الحرب والإبادة في غزة

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في الحلقة 115 من بودكاست الميدان، استضفنا طالب الدكتوراه في جامعة تل أبيب، إياد معلوف، حول مجال بحثه المتعلق بالسياق التاريخي لكيفية استخدام التجريد الإنساني أو المسخ من قبل المسيحيين والمسلمين في منطقتنا من الفترة الصليبية حتى القرن العشرين.

خلال الحوار مع معلوف، ركزنا على كيفية تحويل السكان الأصلانيين إلى مسوخ منذ زمن الحروب الصليبية وحتى الحرب الحالية على غزة، كيف تُستخدم بهدف ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كما تطرقنا لتشكيل صورة السكان الأصليين واستخدام الخطاب الديني والإلهي لتبرير أعمال العنف، ما يسمح للقوة المحتلة ببناء إطار قانوني لاستثناء السكان الأصليين تحت ذريعة التناقض الاجتماعي للحفاظ عليهم كمسوخ.

خلال محادثتنا، قمنا بمقارنة بين الأحداث التاريخية والخطاب الإسرائيلي الحالي خلال الحرب، مع تحليل مباشر للخطاب السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلي وكابينيت الحرب.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحاده
تصميم: أحمد سليط

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