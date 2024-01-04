بودكاست | الميدان

بودكاست الميدان | غزة في الأرشيف وذاكرة جنوب فلسطين

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة 117 من بودكاست الميدان، استضفنا د. منصور النصاصرة، الباحث والكاتب والأستاذ الجامعي في جامعة بن غوريون في بئر السبع. ركزت محادثتنا على أحدث أبحاثه حول التاريخ الحديث لمدينة غزة وحدودها من نهاية القرن التاسع عشر (العهد العثماني) إلى الانتداب البريطاني.

بدأنا حديثنا بالتركيز على أهمية المدينة ليس فقط في السياق الفلسطيني ولكن أيضًا كمدينة تقع في موقع جغرافي مهم بين القارة الآسيوية وأفريقيا. ثم تعمقنا في الأحداث الرئيسية التي مرت بها المدينة خلال الحرب العالمية الأولى والمعارك الثلاث المهمة التي دارت بين العثمانيين الذين دافعوا عن المدينة والقوات البريطانية.

تحدث النصاصرة عن المعارك الشرسة التي خاضها العثمانيون ولكن أيضًا كيف أدى سقوط غزة في الحرب العالمية الأولى إلى تمكين القوات البريطانية من احتلال بقية فلسطين.

كما تناولنا العلاقات الاجتماعية بين غزة والمدن الكبرى في شمال فلسطين، بئر السبع، الخليل والقرى المحيطة بغزة، وكيف تطورت على مر الزمن علاقة قوية بين هذه المدن ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

أخيرًا، تحدثنا عن كيفية تأثير النكبة الفلسطينية على هذه العلاقات، خاصة بسبب حقيقة أن العديد من العائلات الفلسطينية تم فصلها حيث تم طرد بعضها من منازلهم في عام 1948 وتحولوا إلى لاجئين في غزة وآخرون تمكنوا من البقاء في منازلهم وكيف أنه فقط في عام 1967 تم توحيد العديد من هذه العائلات.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

المقاطعة والخطر الإستراتيجي على الأبارتهايد

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

فلسطينيو الداخل ومسألة الهوية

بودكاست عدالة
بودكاست عدالة

Adalah End of year podcast

بودكاست مدى الكرمل
بودكاست مدى الكرمل

المسيحيّة في غزّة

مواد ننصح بها

ترامب يطعن أمام المحكمة العليا بقرار منعه من الترشح في ولاية كولورادو
بودكاست

ترامب يطعن أمام المحكمة العليا بقرار منعه من الترشح في ولاية كولورادو

04/01/2024
تطمينات أميركية لإسرائيل عقب قرارها سحب حاملة طائرات من المنطقة
بودكاست

تطمينات أميركية لإسرائيل عقب قرارها سحب حاملة طائرات من المنطقة

04/01/2024
العدل الدولية تنظر الأسبوع المقبل بدعوى ضدّ إسرائيل بارتكاب
بودكاست

العدل الدولية تنظر الأسبوع المقبل بدعوى ضدّ إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة

03/01/2024
تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العاروري: صواريخ موجهة أطلقت من طائرة حربية
بودكاست

تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العاروري: صواريخ موجهة أطلقت من طائرة حربية

03/01/2024