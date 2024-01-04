بودكاست الميدان | غزة في الأرشيف وذاكرة جنوب فلسطين

في الحلقة 117 من بودكاست الميدان، استضفنا د. منصور النصاصرة، الباحث والكاتب والأستاذ الجامعي في جامعة بن غوريون في بئر السبع. ركزت محادثتنا على أحدث أبحاثه حول التاريخ الحديث لمدينة غزة وحدودها من نهاية القرن التاسع عشر (العهد العثماني) إلى الانتداب البريطاني.

بدأنا حديثنا بالتركيز على أهمية المدينة ليس فقط في السياق الفلسطيني ولكن أيضًا كمدينة تقع في موقع جغرافي مهم بين القارة الآسيوية وأفريقيا. ثم تعمقنا في الأحداث الرئيسية التي مرت بها المدينة خلال الحرب العالمية الأولى والمعارك الثلاث المهمة التي دارت بين العثمانيين الذين دافعوا عن المدينة والقوات البريطانية.

تحدث النصاصرة عن المعارك الشرسة التي خاضها العثمانيون ولكن أيضًا كيف أدى سقوط غزة في الحرب العالمية الأولى إلى تمكين القوات البريطانية من احتلال بقية فلسطين.

كما تناولنا العلاقات الاجتماعية بين غزة والمدن الكبرى في شمال فلسطين، بئر السبع، الخليل والقرى المحيطة بغزة، وكيف تطورت على مر الزمن علاقة قوية بين هذه المدن ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

أخيرًا، تحدثنا عن كيفية تأثير النكبة الفلسطينية على هذه العلاقات، خاصة بسبب حقيقة أن العديد من العائلات الفلسطينية تم فصلها حيث تم طرد بعضها من منازلهم في عام 1948 وتحولوا إلى لاجئين في غزة وآخرون تمكنوا من البقاء في منازلهم وكيف أنه فقط في عام 1967 تم توحيد العديد من هذه العائلات.