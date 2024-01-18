بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | الحرب على غزة: إبادة البشر والبيئة

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في الحلقة مائة وتسعة عشر من بودكاست "الميدان"، استضفنا المهندس البيئي عمر عاصي للحوار حول التأثير البيئي للقصف الإسرائيلي على غزة والمنطقة.

بدأنا حوارنا بوصف شامل للتحديات التي مرت بها غزة بعد الحصار في عام 2007، وكيف أدت الحروب المستمرة من ناحية إلى تدمير النظام البيئي والصرف الصحي ومن ناحية أخرى دفعت الفلسطينيين في غزة إلى تطوير نظام بديل للطاقة.

استنادًا إلى ذلك، يغوص عمر في وصف مفصل للكارثة البيئية الحالية التي سيكون لها آثار سلبية ليس فقط على غزة، ولكن أيضًا على المنطقة بأكملها، خصوصا بعد قصف إسرائيل للبنية التحتية ونظام الصرف الصحي، مما سيؤدي إلى تلوث شديد للمياه الجوفية والبحر الأبيض المتوسط.

أخيرًا، تحدثنا عن خطر تفشي وباء محلي أو حتى عالمي قد ينشأ بسبب الوضع الحالي.

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