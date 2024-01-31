"بودكاست الميدان" | طاولة حوار: المشهد السياسيّ الإسرائيليّ إلى أين؟

في الحلقة 121 من "بودكاست الميدان" استضفنا الصحافيين محمود مجادلة وأمل عرابي، وتحدّثنا عن طبيعة التفكير السياسي في المجتمع الإسرائيلي، وكيف أثّرت الأزمات الراهنة على المشهد السياسي الإسرائيلي.

حاولنا فهم التحوّلات السياسيّة في ظل تصاعد التوجهات اليمينية وصولا للفكر الفاشيّ. ناقشنا دور الليبراليين وموقفهم من هذه التحوّلات، وغياب مطلق للأصوات التي تدعو للسلام وإلى حلّ سياسيّ مع الفلسطينيين، وحلّ الدولتين.

وسلّطنا الضوء على الأزمة الأخلاقية العميقة التي يواجهها المجتمع الإسرائيليّ، وكيف أثّر هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على تكوين هذا النموذج الذهنيّ والثقافيّ.

كما تطرّقنا إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك الضغوطات الداخلية، وتأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. وناقشنا كذلك تأثير الحروب على التغييرات الأيديولوجية في المجتمع الإسرائيليّ؛ وما الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب الدينية والفاشية في المستقبل.