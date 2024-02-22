بودكاست الميدان | كيف تجندت اللغة في الحرب على غزة؟

في الحلقة 124 من بودكاست الميدان، استضفنا جاد قعدان، مرشح للدكتوراه في اللسانيات، للحديث عن دور اللغة والمصطلحات التي استخدمت خلال الحرب على غزة.

بدأنا حديثنا بشرح مختصر عن كيفية لعب اللغة دورًا في تشكيل الواقع، وتناولنا السوال الفلسفي هل اللغة بالفعل تؤثر على الناس. وتحدثنا عن الفرق بين التسميات الشعبيه للأحداث وتلك التي تطلقها الدولة، وكيف تؤثر على مشاعرنا تجاه حدث معين. وطرحنا السؤال، هل تؤثر أي المصطلحات نختار لاستخدامها وماذا يقول ذلك عنا؟

ناقشنا الأحداث الجارية والتسمية الفلسطينية لحدث السابع من أكتوبر - طوفان الأقصى والسياق الديني للمصطلح من قصة نوح والسفينة. وكذلك قمنا بتحليل المصطلحات الإسرائيلية للحرب وكيف أثرت على الحرب، خاصة فيما يتعلق باستخدام مصطلحات إبادة الفلسطيني و"القضاء على العماليق" من قبل القيادة الإسرائيلية، وانعكاس ذلك على تصرفات وأفعال جنود الاحتلال خلال الحرب.

اختتمنا حديثنا بنظرة عامة على كيفية تأثير الدعاية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com