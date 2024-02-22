بودكاست | الميدان

بودكاست الميدان | كيف تجندت اللغة في الحرب على غزة؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة 124 من بودكاست الميدان، استضفنا جاد قعدان، مرشح للدكتوراه في اللسانيات، للحديث عن دور اللغة والمصطلحات التي استخدمت خلال الحرب على غزة.

بدأنا حديثنا بشرح مختصر عن كيفية لعب اللغة دورًا في تشكيل الواقع، وتناولنا السوال الفلسفي هل اللغة بالفعل تؤثر على الناس. وتحدثنا عن الفرق بين التسميات الشعبيه للأحداث وتلك التي تطلقها الدولة، وكيف تؤثر على مشاعرنا تجاه حدث معين. وطرحنا السؤال، هل تؤثر أي المصطلحات نختار لاستخدامها وماذا يقول ذلك عنا؟

ناقشنا الأحداث الجارية والتسمية الفلسطينية لحدث السابع من أكتوبر - طوفان الأقصى والسياق الديني للمصطلح من قصة نوح والسفينة. وكذلك قمنا بتحليل المصطلحات الإسرائيلية للحرب وكيف أثرت على الحرب، خاصة فيما يتعلق باستخدام مصطلحات إبادة الفلسطيني و"القضاء على العماليق" من قبل القيادة الإسرائيلية، وانعكاس ذلك على تصرفات وأفعال جنود الاحتلال خلال الحرب.

اختتمنا حديثنا بنظرة عامة على كيفية تأثير الدعاية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عدالة
بودكاست عدالة

What to expect as the ICJ takes on Israel's 57-year-old occupation, with Dr. Victor Kattan

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

ما مصير غزة... هل نقترب من صفقة؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الصمود الفلسطيني؛ البقاء في الداخل ورفض "الاندماج"

بودكاست عدالة
بودكاست عدالة

سياسات إطلاق النار المفتوحة للشرطة: بين مشاعر الانتقام والمساءلة

مواد ننصح بها

الوكالات الأممية الإنسانية تدعو إلى منع كارثة أسوأ في غزة: العالم يراقب
بودكاست

الوكالات الأممية الإنسانية تدعو إلى منع كارثة أسوأ في غزة: العالم يراقب

21/02/2024
حوار مع خليل التفكجي | مخططات الاستيطان في قلب أحياء القدس المحتلة
بودكاست

حوار مع خليل التفكجي | مخططات الاستيطان في قلب أحياء القدس المحتلة

17/02/2024
المدعية العسكرية الإسرائيلية: ممارسات جنود بغزة
بودكاست

المدعية العسكرية الإسرائيلية: ممارسات جنود بغزة "تتعدى السقف الجنائي"

21/02/2024
الطلب الأوروبي على الغاز بأدنى مستوى منذ عشر سنوات واستيراد غاز طبيعي مسال روسيّ
بودكاست

الطلب الأوروبي على الغاز بأدنى مستوى منذ عشر سنوات واستيراد غاز طبيعي مسال روسيّ

21/02/2024