بودكاست "الميدان" | القدس: نضال وتحدٍ وصمود

في الحلقة 125 من بودكاست "الميدان" نستضيف مدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة في القدس، د. منير نسيبة، للحديث عن التحديات اليومية للفلسطين في القدس قبل وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تناقش الحلقة العديد من القضايا المتعلقة بمعاهدة أوسلو، والقدس والمستقبل الفلسطيني. ويتطرق الحوار إلى أثر مسار أوسلو والمفاوضات على المشهد السياسي في القدس وكيف أدت محادثات السلام إلى نقل المركز السياسي الفلسطيني من القدس إلى رام لله.

وتستعرض الحلقة العديد من القضايا المتعلقة بالقدس والاحتلال الإسرائيلي والتصعيد في المنطقة. في مستهل الحلقة، نناقش تعامل الاحتلال مع مدينة القدس وسكانها، وما هي القضايا التي تواجه الفلسطينيين في المدينة من حيث الجنسية والإقامة والتمييز.

وتطرقنا كذلك إلى واقع الفلسطينيين في القدس تحت سياسات الاحتلال، والقضايا التي تتعلق بالمقدسات المسيحية والإسلامية، ودور المقدسيين في حماية المقدسات، ونختتم الحلقة بالتطرق إلى التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر وسياسات الاحتلال في شهر رمضان.