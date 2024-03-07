بودكاست "الميدان": التضامن الغربي مع الفلسطينيين "شرطه أن نكون ضحايا"

في الحلقة 126 من بودكاست "الميدان"، استضفنا طالب الدكتوراه عبد الجواد عمر، لإجراء حوار معمق حول ورقة الرأي التي نشرها في موندوايز، ردًا على وجهات نظر فكرية غربية حول الفعل السياسي الفلسطيني.

ناقشنا خلال الحلقة الوضع السياسي الحالي للسلطة الفلسطينية، وفشلها في تحقيق أي إنجاز سياسي مهم. استعرضنا الصعوبات التي تواجهها السلطة في التأثير والسيطرة، وفشلها في جذب الجيل الشاب إلى مشروعها السياسي.

كما تطرقنا خلال الحوار إلى ملف الأمن والاستقرار، في ظل تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد تحليل الواضع القائم، انتقلنا إلى لب المقال حول المثقفين في الغرب والتضامن المشروط مع القضية الفلسطينية الذي يتوقع من الفلسطينيين أن يكونوا فقط في خانة الضحايا، مع غياب رغبة حقيقية لتقديم حل سياسي حقيقي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة