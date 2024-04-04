طاولة حوار: العنف والجريمة بظل الحرب على غزة

في الحلقة 130 من بودكاست "الميدان"، استضفنا صحافيين وناشطين في مجال الجريمة والعنف، وصال أبو رعد مركزة مشروع تغير السياسات في مجال مكافحة العنف والجريمة في جمعيّة أفق، وهاجر أبو صالح مركزة المشاريع في جمعيه كيان، والصحافي ضياء حاج يحيى للحديث عن حالة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل ما بعد الحرب على غزة.

بدأنا الحوار بنظرة عامة على الوضع الحالي بعد مرور نصف عام على بداية الحرب في غزة، وتأثيرها على العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني. وناقشنا كيفية تأثير الوضع الحالي على النساء في مجتمعنا، والتأثيرات السلبية لعدم الاستقرار والتوتر في مجتمعنا الفلسطيني، وانتشار الأسلحة بشكل واسع في المجتمع الإسرائيلي.

وتطرقنا إلى حقيقة الميزانيات الإسرائيلي الحكومية، والتي رصدت للتعامل مع الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، والتي تم تقليصها بشكل كبير، وتناولنا عدم الاستقرار داخل قوات الشرطة الإسرائيلية وانشغالها بالمشاكل المؤسسية وتأثير ذلك على مستويات الجريمة التي وصلت لدرجات غير مسبوقة بأعداد الضحايا وطرق القتل.

وانهينا الحوار بسؤال مفتوح حول مستقبل المجتمع الفلسطيني في الداخل، ومدى استعداده لطرح أسئلة تخص التغييرات في مجتمعاتنا.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة