مسار انتحار المجتمع الإسرائيلي

في الحلقة 133 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحثة اليهودية ياعيل ليرر، وهي ناشطة سياسية مناهضة للصهيونية وصاحبة دار النشر "الأندلس"، للحديث عن التغيرات في المجتمع الإسرائيلي.

ناقشنا في الحقلة التركيبة الديموغرافية للمجتمع الإسرائيلي والتساؤل عما إذا كان هناك مجتمع واحد أم مجتمعات متنوعة ومختلفة، وتطرقنا إلى التغييرات المستمرة في الساحة السياسية الإسرائيلية والأسباب الاجتماعية التي دفعت المجتمع نحو التطرف. وختمنا الحديث عن السابع من أكتوبر والإبادة الجماعية في غزة، والأسباب التي تجعل المجتمع الإسرائيلي ككل يبرّر أفعال الجيش الإسرائيلي، ويرفض رؤية حجم الكارثة والإبادة الجماعية في غزة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة