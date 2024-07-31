التدمير المنهجي لنظام الصحة في غزة

في الحلقة 145 من بودكاست "الميدان"، استضفنا غادة مجادلة باحث بالصحة وحقوق الإنسان للحديث معها عن سياسات آلة الحرب الإسرائيلية المتعلقة بالقصف المنهجي للبنية التحتية الطبية في الأراضي المحتلة عام 1967، وخاصة خلال الأشهر العشرة الماضية في الحرب الإبادة الجماعية على غزة.

ناقشنا مع غادة البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة قبل الحرب وما تبقى منها بعد القصف الإسرائيلي، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمد إلى تخريب النظام الطبي الفلسطيني حتى قبل الحرب الحالية.

وتناولنا كيفية تطبيق هذه السياسات وطبيعة الواقع الصحي الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما مدى تأثير الاحتلال على الصحة العامة الفلسطينية. وتطرقنا إلى ما إذا كانت السياسات قد تغيرت خلال الحرب أو آخذة تدريجيًا بالتطرف.

وتحدثنا حول الأضرار النفسية التي تسببها الحرب للفلسطينيين، ومدى قدرة الناس على تحمل الكثير من الألم والدمار دون نظام رعاية صحية مناسب.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة