الذكاء الاصطناعي في الحرب وقتل المدنيين

في الحلقة 146 من بودكاست "الميدان"، نستضيف الدكتور مصطفى جرار من جامعة بيرزيت للحديث عن تطورات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الحروب، مع التركيز على الحرب في غزة.

نناقش كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بسلوك الأشخاص، وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات العسكرية والمدنية. كما نتطرق إلى تأثير هذه التقنيات على العلاقات بين البشر والمجتمعات، والجدل حول أخلاقيات استخدامها. نستعرض أيضًا كيف أن تطور "الهاردوير" في الحواسيب العملاقة ساهم في تحقيق قفزات نوعية في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تكون سلاحًا ذو حدين في الحروب والمراقبة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة