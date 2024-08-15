الضفة في زمن الإبادة... حرب إسرائيل المفتوحة

في الحلقة 148 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحفي باسل رزق الله لمناقشة التطورات السياسية في الضفة الغربية المحتلة قبل، وبعد السابع من أكتوبر.

بدأنا الحديث بمراجعة عامة للوضع في الضفة الغربية المحتلة قبل الحرب على غزة، وما هي التطورات السياسية في السنوات الأخيرة في ظل غياب مشروع فلسطيني، واستمرار تعمق الاحتلال في الضفة. وتطرقنا إلى الادعاءات حول ضعف النشاط السياسي خاصة بين الشباب، والأسباب السياسية والاقتصادية التي أضعفت هذا النشاط.

وناقشنا حياة الفلسطينيين بالمدن في المنطقة "أ" مقارنة بأولئك في المناطق "ب" و "ج" الذين يضطرون للتعامل مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وهل بالفعل أصبحت المدن الفلسطينية أقفاصًا ذهبية تجعل الناس يشعرون وكأن الاحتلال غير موجود ومرئي، وأن الوضع الحالي طبيعي؟

وتناولنا تأثير السابع من أكتوبر على الفلسطينيين في الضفة، والخوف من الترحيل وهجمات المستوطنين، وتأثير غياب مشروع فلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقدرته على خلق توافق واسع للتعامل مع الوضع الحالي.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة