في هذه الحلقة من بودكاست "الميدان"، نستضيف الصحافي في موقع "عرب 48" مصطفى زعبي لمناقشة تقريره حول التضييق على المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في مجال الإغاثة بالداخل، وحملات جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية الموجهة لغزة. في هذا الحوار، نستكشف كيف أن جهود مجتمعنا الكبيرة للتبرع والمساعدة لغزة تثير تساؤلات سياسية حساسة: من يُسمح له بجمع التبرعات ومن يُمنع؟ وهل تصل هذه المساعدات بالفعل إلى من يحتاجها في غزة؟

ناقشنا الخلفية السياسية لكيفية استهداف إسرائيل للجمعيات الخيرية العربية مؤخراً، وتأثير ذلك على قدرة الفلسطينيين داخل على دعم إهلنا في غزة، واستخدام بعض الجهات لحملات التبرع لتلميع صورة إسرائيل في الخارج، وكيف يتجاوز ذلك النضال الحقيقي للفلسطينيين الذين يعملون بجد لدعم غزة. وتطرقنا كذلك لروح التكافل التي ظهرت بحملات الإغاثة الشعبية التي شارك بها الفلسطينيون بالداخل.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة