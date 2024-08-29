كيف تضلل الأبحاث الأكاديمية المجتمعات؟

في الحلقة 150 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحث رازي زيدان للحديث عن الطبيعة الإشكالية للأبحاث الأكاديمية، والتي قد تؤدي إلى نشر معلومات مضللة وتأثيرها على المجتمعات.

تحدثنا مع رازي تجربته الأكاديمية الغنية والمتنوعة في عدة مجالات من بينها، الأدب الإنجليزي إلى الكيمياء والجغرافيا، وصولًا إلى الدكتوراه في علوم الكواكب، ومن واقع تجربته الشخصية، شاركنا رازي حول تأثير المصالح الرأسمالية على تلويث البحث الأكاديمي لإقناع الجمهور بنصف الحقائق، مما قد يؤدي إلى تضليل الناس والتأثير سلبًا على المجتمعات.

وتناولنا مبادرته الشخصية الموجهة للمجتمع العربي، والتي تعنى بتقديم اللحم البقري الطبيعي من المراعي المفتوحة، وما هي الفوائد الصحية للحوم غير المعالجة لصحتنا العامة، وناقشنا هذه المسألة من منظور ثقافي، وأكاديمي. وختمنا الحديت بالتركيز على أهمية القراءة النقدية والمسؤولية الشخصية في معرفة كيفية التعامل مع المعلومات.