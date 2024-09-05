بودكاست | الميدان

الاعتداءات الجنسية والإبادة في غزة

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في الحلقة 151 من بودكاست "الميدان" استضفنا المعالجيْن النفسييْن منال أبو حق وإبراهيم إغبارية للحديث عن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على غزة.

ناقشنا كيفية استخدام هذه الاعتداءات كسلاح ضد المجتمع الفلسطيني. تحدث الضيوف عن تأثير هذه الاعتداءات على المجتمع الفلسطيني، وأهمية الصمود والتماسك في مواجهة محاولات الإبادة والتفكيك. وتناولنا الأبعاد النفسية لهذه الاعتداءات وتأثيرها على المجتمع الإسرائيلي نفسه، حيث تم الكشف عن أزمات نفسية داخلية وفوقية يهودية متجذرة.

وأشار الضيوف إلى أهمية التعامل مع الجراح النفسية والاجتماعية الناتجة عن هذه الاعتداءات بعد انتهاء الحرب، مع التركيز على الصمود الفلسطيني كعامل أساسي في مواجهة التحديات. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز القيم الإنسانية والوعي بآثار الحرب.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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