بودكاست الميدان | الجبهة اللبنانية.. المزيد من الحرب وإضعاف الاقتصاد

في الحلقة 154 من بودكاست "الميدان"، نستضيف د. مطانس شحادة، الباحث في الاقتصاد السياسي، للحديث عن تداعيات حرب الإبادة على الاقتصاد الإسرائيلي. تتناول الحلقة الأثر العميق لغياب الاستقرار الأمني والسياسي على الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجع ثقة الأسواق والمستثمرين مما يهدد بأزمة طويلة الأمد.

نستعرض في هذه الحلقة كيفية تصاعد التكاليف المالية للحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب مع لبنان وغزة، والضغوط الاقتصادية المترتبة على ذلك مثل زيادة الدين الخارجي وتراجع مكانة إسرائيل الدولية. كما نناقش تراجع ثقة المستثمرين والخوف من التدهور المستقبلي الذي يدفع العديد من الشركات لسحب استثماراتها.

كما نتطرق إلى تأثيرات هذه الأزمة على المجتمع الإسرائيلي وعلى الفلسطينيين في الداخل، حيث يزيد التمييز العنصري والاقتصادي من حدة الفقر والبطالة بينهم نتيجة التباطؤ الاقتصادي. في ظل هذه الأزمة، نتناول أيضًا الصعوبات التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل الحصار الاقتصادي وزيادة القيود المفروضة عليها.

تختتم الحلقة بتسليط الضوء على أهمية إعادة النظر في السياسات الإسرائيلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودور المجتمع الدولي في دعم السلطة الفلسطينية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة