بودكاست "الميدان": السياسة الإسرائيلية بين الحرب المستمرة وأحلام التوسّع

في الحلقة 164 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحافي ميرون راببورت للحوار عن التطورات السياسية في المنطقة، مع التركيز على الأحداث في سورية وإسرائيل. تم التطرق إلى سقوط نظام الأسد بعد 55 عاما من الحكم، وما يترتب على ذلك من تأثير على المجتمع الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية تجاه سورية ولبنان وغزة.

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تحدث ميرون عن المفاجأة التي حدثت في إسرائيل بعد نجاح الثورة السورية، وكيف أن إسرائيل ترى في ذلك فرصه لها في الصراع. كما تم مناقشة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي وعدم وجود شعور بالانتصار على الرغم من احتلال أراضي عربية.

وتناول الحوار أيضًا تأثير الإعلام الإسرائيلي في تشكيل الرأي العام، حيث أشار ميرون إلى أن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في تزييف الحقائق وتوجيه الجمهور الإسرائيلي. وناقشنا كيف أن المجتمع الإسرائيلي يواجه تحديات داخلية بسبب الانقسامات السياسية والاجتماعية.