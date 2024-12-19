بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | ملاحقة الأفلام الفلسطينية: تضييق الهوامش وكتم الأصوات

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة 165 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحافي والمخرج رامي يونس بمناسبة إطلاق فيلمه الجديد "اللد"، وهو فيلم نصف وثائقي ونصف خيالي. يتناول الفيلم الواقع بين الأجيال في مدينة اللد من جهة، ومن جهة أخرى يتيح لنا تخيّل واقع بديل لم تحدث فيه النكبة، وكيف كانت ستبدو اللد في ظل هذا الواقع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما تطرقنا إلى تفاصيل حول سبب منع الشرطة عرض الفيلم، وكيف يرسم الواقع الجديد داخل الخط الأخضر حدودًا ثقافية جديدة يتم فيها قمع الصوت الفلسطيني من خلال ملاحقة الفنانين وتخويفهم، لا سيما أولئك الذين يسعون داخل الخط الأخضر إلى تذكير الناس بالنكبة الفلسطينية.

وبحثنا كيف يصبح الخطاب الذي يسعى إلى تقديم بديل للواقع تهديدًا للسلطات. واستمر النقاش حول أهمية هذا الخطاب، ليس فقط داخل المجتمع الفلسطيني، بل أيضًا على المستوى الدولي، من خلال تحمل المسؤولية في التحدث باسم الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وكشف سياسات القمع الموجهة ضدهم.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

سورية بعيون أبنائها

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

السياسة الإسرائيلية بين الحرب المستمرة وأحلام التوسّع

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

إبادة المدينة الفلسطينية من نكبة 48 إلى نكبة غزة

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

هل يصمد وقف إطلاق النار في لبنان؟

مواد ننصح بها

قيادي في حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا
بودكاست

قيادي في حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا

18/12/2024
المحامي علاء محاجنة: خصم أتعاب محامي الأسرى الفلسطينيين إجراء سياسي لا علاقة له بالقانون
بودكاست

المحامي علاء محاجنة: خصم أتعاب محامي الأسرى الفلسطينيين إجراء سياسي لا علاقة له بالقانون

18/12/2024
أزمة السكن: السلطات تصدر أوامر هدم لـ253 منزلا ومنشأة في وادي عارة
بودكاست

أزمة السكن: السلطات تصدر أوامر هدم لـ253 منزلا ومنشأة في وادي عارة

16/12/2024
تقرير الفقر: الحرب عمّقت الفقر وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بإسرائيل
بودكاست

تقرير الفقر: الحرب عمّقت الفقر وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بإسرائيل

18/12/2024