بودكاست "الميدان" | ملاحقة الأفلام الفلسطينية: تضييق الهوامش وكتم الأصوات

في الحلقة 165 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحافي والمخرج رامي يونس بمناسبة إطلاق فيلمه الجديد "اللد"، وهو فيلم نصف وثائقي ونصف خيالي. يتناول الفيلم الواقع بين الأجيال في مدينة اللد من جهة، ومن جهة أخرى يتيح لنا تخيّل واقع بديل لم تحدث فيه النكبة، وكيف كانت ستبدو اللد في ظل هذا الواقع.

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كما تطرقنا إلى تفاصيل حول سبب منع الشرطة عرض الفيلم، وكيف يرسم الواقع الجديد داخل الخط الأخضر حدودًا ثقافية جديدة يتم فيها قمع الصوت الفلسطيني من خلال ملاحقة الفنانين وتخويفهم، لا سيما أولئك الذين يسعون داخل الخط الأخضر إلى تذكير الناس بالنكبة الفلسطينية.

وبحثنا كيف يصبح الخطاب الذي يسعى إلى تقديم بديل للواقع تهديدًا للسلطات. واستمر النقاش حول أهمية هذا الخطاب، ليس فقط داخل المجتمع الفلسطيني، بل أيضًا على المستوى الدولي، من خلال تحمل المسؤولية في التحدث باسم الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وكشف سياسات القمع الموجهة ضدهم.