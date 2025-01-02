بودكاست "الميدان": الإبادة الجماعية في غزة وإعادة تشكيل وجودنا في عام 2024

في الحلقة 167 من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحثين د. لؤي وتد وطالب الدكتوراه جاد قعدان، في حوار مفتوح حول موضوعات متعددة تتعلق في عام 2024. ركزنا على التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الداخل، خاصة في ظل الأحداث الدموية التي شهدها العام المنصرم والتي وُصفت بأنها الأكثر دموية في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني.

تُناقش الحلقة أيضًا التباين في وجهات النظر بين المتحدثين حول التفاؤل والتشاؤم تجاه المستقبل، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الأمل كوسيلة للاستمرار في النشاط الأكاديمي والاجتماعي. كما يتم التطرق إلى الصعوبات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الفلسطينيون في الداخل نتيجة للأحداث الجارية، وتأثيرها على الهوية والانتماء.

يتحدث الضيوف عن دور المؤسسات الإسرائيلية والعالمية في التعامل مع الإبادة؛ وكيفية استغلال بعض القوى لتبرير أفعالها الحالية. كما يتم التطرق إلى دور الفلسطينيين في الداخل في مواجهة هذه التحديات، سواء من خلال الصمت كوسيلة للبقاء أو من خلال النشاط الخفي لدعم غزة.

وتتخلل الحلقة نقاشات حول الهجرة والعودة، وتأثيرها على الهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الفقدان والمعاناة المستمرة. يتم التأكيد على أهمية تطوير خيال سياسي إيجابي للمستقبل، رغم التحديات والضغوط المستمرة.