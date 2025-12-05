بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": تحدّيات السياسة الفلسطينية في مواجهة عالم يبيح الإبادة الجماعية

في الحلقة 210 من بودكاست الميدان، استضفنا د. هبة يزبك، الباحثة والمحاضِرة وعضو الكنيست السابقة عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطيّ، في حوار معمّق بشأن التطوّرات السياسية الأخيرة مع اقتراب العامّ الانتخابيّ.

وبدأنا الحديث بتحليل الواقع السياسيّ في ظلّ عامين على جريمة الإبادة في غزة، وكيف يجب على الفلسطينيين فهم المشهد الدولي، الذي يسمح بارتكاب إبادة جماعية، وتطرّقنا بعد ذلك إلى الكيفية التي تغيّر بها المجتمع الإسرائيليّ خلال العامين الماضيين، وكيف ساهمت الأكاديميا الإسرائيلية في المجهود الحربيّ، ومعنى غياب النقد الأكاديميّ للحرب.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، تناولنا السياسة الحزبية في ظلّ الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا، ومحاولة الحركة الإسلامية الجنوبية تأجيل الانتخابات، ثم انتقلنا إلى النقاش بشأن التحدّي القائم أمام الأحزاب العربية في ظلّ المطالبة الشعبية بالوحدة، مقابل الخطاب السياسي الذي تتبناه الحركة الإسلامية.

