بودكاست "الميدان" | 2025 والتحول في الوعي والسياسة الفلسطينية مع عوض عبد الفتاح

في الحلقة 211 من بودكاست "الميدان"، استضفنا القيادي الفلسطيني عوّض عبد الفتّاح في حوار ختامي لعام 2025، سعى إلى فهم اللحظة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني من منظور تاريخي وسياسي، والتوقف عند محطات مفصلية كان فيها عبد الفتّاح فاعلًا وقائدًا سياسيًا.

افتتحنا الحديث بمحاولة تفكيك اللحظة الفلسطينية الراهنة، وكيف أدّت تسلسلات الأحداث إلى وقائع السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى مناقشة كيفية تمكّن إسرائيل من تنفيذ حرب إبادة في ظل مشهد عالمي شاهد ودعم غربي واسع، وما الذي يُمكن للفلسطينيين فعله في ظل هذا الواقع القائم.

وانتقل النقاش لاحقًا إلى مقارنة أنماط القمع الإسرائيلي في الماضي والحاضر، حيث تناول عبد الفتّاح، بصفته شخصية سياسية بارزة في الساحة الفلسطينية، طبيعة القمع الحالي مقارنة بالمراحل السابقة، وطرح تساؤلًا حول ما إذا كنا إزاء تصعيد نوعي في القمع والملاحقة السياسية، أم انتقال من قمع مُقنّع وناعم إلى قمع عنيف وفاضح.

كما تطرق الحوار إلى التاريخ السياسي الفلسطيني، الذي شهد عقب محطات كبرى تحوّلات عميقة، انتقلت خلالها أفكار كانت على الهامش إلى مركز النقاش العام. وجرى طرح سؤال حول ما إذا كانت اللحظة الراهنة تحمل إمكانية ولادة تنظيمات أو حركات سياسية جديدة.

واختُتم الحوار بالتوقف عند المبادرات السياسية المطروحة اليوم، سواء تلك الداعية إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، أو المشاريع التي تشبه ما يقوده ضيف الحلقة من إعادة إحياء مفهوم الدولة الديمقراطية الواحدة، مع التأكيد على الحاجة إلى إعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني بما ينسجم مع انتمائه لحركات تحرر تطالب بالمساواة والديمقراطية لجميع الشعوب.