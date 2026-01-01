بودكاست | الميدان

ختام عام 2025 في عالم المسرح: ماذا ينتظرنا في 2026؟

في الحلقة 212 من بودكاست "الميدان" استضفنا رئيسة الهيئة الإدارية لمسرح السرايا فاطمة حلوة، ومدير المسرح محمود أبو عريشة، في حوار ختامي لعام 2025 تناول واقع المسرح الفلسطيني في الداخل، في ظل عامين من حرب الإبادة على غزة، وما رافقها من ملاحقات سياسية ومحاولات لإسكات الفلسطينيين ومنعهم من التعبير عن مواقف نقدية تجاه الحرب.

استُهلّ الحوار بقراءة في حال المشهد المسرحي منذ اندلاع الحرب، والقيود والصعوبات التي فرضتها على الفنانين والمؤسسات الثقافية، سواء على مستوى حرية التعبير أو على مستوى الدور النقدي للفن، بوصفه مرآةً لما يعيشه الفلسطيني اليوم من قلق وضغط وتهميش.

وانتقل النقاش لاحقًا إلى سبل تكيّف المسرح مع هذا الواقع الجديد، في ظل تصاعد التحريض من اليمين الإسرائيلي، وسياسات الرقابة والقمع التي استهدفت الأصوات المعارضة للحرب، وما فرضه ذلك من تحديات تنظيمية وفنية وأخلاقية.

كما تطرّق الحوار إلى مسألة الدعم أو التضامن المحتمل من فنانين أو مؤسسات فنية إسرائيلية، وإلى الكيفية التي استطاع فيها عالم المسرح عمومًا، ومسرح السرايا على وجه الخصوص، رغم كل هذه التحديات، أن يخلق فضاءات جديدة للتعبير، وأن يواصل إنتاج الفن بوصفه فعلًا حيًا، قادرًا على الاستمرار وحتى الازدهار.

