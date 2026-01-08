بودكاست "الميدان": 252 قتيلا في 2025... استغلال الفوضى في الجريمة لطمس الخطّ الأخضر

في الحلقة 213 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المحامي رضا جابر في حوار بشأن الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وذلك بعد أن كانت سنة 2025 الأكثر دموية، إذ سُجّلت فيها 252 جريمة قتل في المجتمع العربي، وتحدّثنا عن كيفية استغلال الدولة في العامين الأخيرين حالة الجريمة في المجتمع العربي، لدفع سياسات يمينية تهدف إلى المسّ بمكانة المواطنة بالمجتمع العربي.

بدأنا الحوار بتحليل الوضع العام، وطبيعة تكيف الجريمة وتطوّرها وفق السياقات الاجتماعية والسياسية القائمة، وكيف أنّ كلا من المجتمع العربي والدولة، لا يزالات متأخرين في فهم هذه التحوّلات، وفي بلورة استجابات عملية تواكب التغييرات الحاصلة.

ثم انتقلنا إلى مناقشة محورين أساسيين: الأول، كيف أنّه في الوقت الذي تتنظم فيه منظمات الجريمة وتتعزز قوتها، يفشل المجتمع العربي في التنظيم وبناء شبكة اجتماعية جماعية تمكّنه من المواجهة كجماعة. وفي المقابل، تعمل الحكومة الحالية، التي تتبنى أجندة سياسية تهدف إلى محو الخط الأخضر والمسّ بالمكانة المدنية للمجتمع العربي، على استغلال الجريمة، لتبرير الإفراط في استخدام القوة، وإدخال قوات أمنية إلى البلدات العربية.

واختتمنا الحوار بالتأكيد على أهمية التنظيمات المجتمعية في هذه المرحلة، ودورها في مساعدتنا على مواجهة التحديات القائمة أمامنا.