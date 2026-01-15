بودكاست "الميدان": تأثير الحروب على أزمة المناخ

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان"، استضفنا الخبيرة في شؤون تغيّر المناخ، ألاء عبيد، في حوار معمّق تناول العلاقة بين الحروب، والتحوّلات في النظام العالمي الآخذ في التشكل، وتداعيات ذلك على أزمة المناخ، وانعكاساتها المباشرة على حياتنا اليومية.

انطلق الحوار من توصيف الواقع المناخي الراهن؛ فبعد سنوات من الجدل والتشكيك، بات تغيّر المناخ حقيقة ملموسة، تظهر في صيف أطول وأكثر حرارة، وفي تزايد حدّة العواصف واختلال المواسم المطرية، بما يحوّل الظواهر المناخية إلى جزء من التجربة اليومية للناس.

وتطرّق النقاش إلى البعد السياسي للأزمة، حيث تسهم التحوّلات الجيوسياسية في إعادة تشكيل النظام الدولي، مع سعي القوى الكبرى إلى ترسيخ نفوذها والسيطرة على الموارد، في ظل غياب منظومة عالمية قادرة على الضبط والتنظيم، وهو ما يغذّي النزاعات والحروب ويعمّق آثارها البيئية.

كما تناولت الحلقة واقع قطاع غزة بعد سنوات من التدمير الواسع للبنية التحتية، وفرض ظروف تجعل الحياة شبه مستحيلة، في مثال صارخ على كيف يمكن للحروب أن تخلّف دمارًا طويل الأمد لا يقتصر على البشر، بل يمتد إلى البيئة والمناخ.

واختُتم الحوار بالتأكيد على أن تغيّر المناخ، رغم خطورته، ليس قدرًا محتومًا بالكامل، إذ ما تزال هناك إمكانيات للحد من الأضرار، عبر تعزيز أشكال التنظيم الاجتماعي والعمل الجماعي، وإعادة الاعتبار لقيم التضامن والمساندة المتبادلة في مواجهة التحوّلات الكبرى.