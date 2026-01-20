الصراع بين مؤسسات الدولة يفاقم غياب الاستقرار بإسرائيل

بودكاست الميدان يستضيف مطانس شحادة للحديث عن التحولات السياسية العميقة في إسرائيل

في حلقة خاصة من بودكاست الميدان، استضاف البرنامج مدير برنامج دراسات اسرائيل في مدى الكرمل وعضو الكنيست السابق، الدكتور مطانس شحادة، في حوار موسع حول تطورات الأحداث الأخيرة في السياسة الإسرائيلية.

تطرق الحوار إلى سلسلة التصريحات والتشريعات غير المسبوقة التي صدرت مؤخرا، والتي تعكس صراعا داخليا عميقا بين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تغيرات بنيوية كبيرة تؤثر على المشهد السياسي والاجتماعي في إسرائيل، وما يترتب على ذلك من انعكاسات داخلية وإقليمية.